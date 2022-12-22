Енергосистема може стабілізуватись до літа, але є важлива умова

Україна може стабілізувати енергетичну систему до літа. Однак це за умови, що не буде нових обстрілів.

Усім відомо, що ситуація в енергосистемі – складна. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

До речі Чому ситуація з енергопостачанням у Києві – найскладніша в Україні

Так, найскладніша ситуація у Києві. Все через додаткові атаки дронами 19 грудня. Однак вона потрохи покращується. Столиця не від'єднана від енергосистеми, українська енергосистема цілісна.

Як стабілізувати енергосистему

Галущенко розповів, що швидкість відновлення системи пов'язаназ обстрілами. Якщо нових атак не буде, навіть з урахуванням пошкодженої генерації, вийде стабілізувати систему до літа.

Є кілька варіантів, як це зробити. Серед можливих опцій – імпорт електроенергії. У невеликих обʼємах це тестували. Тепер опрацьовують механізми, які дозволять суттєво збільшити його.

Наразі обсяг імпорту – 600 МВт вдень, 700 МВт вночі.

Технічно можливість набагато більша – 1,6–2 ГВт".

Серед інших варіантів – мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть заживлювати електростанції, які "сіли на нуль", а також дадуть додаткову потужність системі. В Україні такі станції виробляють.