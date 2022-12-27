Дефіцит в енергосистемі України дещо скоротився

Станом на 27 грудня дефіцит потужності в енергосистемі України дещо скоротився. Це сталося завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.

Наразі включили в мережу блок на одній з теплових електростанцій, яка дуже постраждала під час останньої російської атаки. Нагадаємо, що енергосистема України може стабілізуватись до літа, але є важлива умова.

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За словами енергетиків, наявної потужності в енергосистемі поки недостатньо. Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях.

Наразі збільшилась кількість українців, яким повністю або частково повернули світло. Також зростає обсяг споживання промисловості. Через це є ліміти споживання електроенергії, і якщо їх перевищити – виникають аварійні відключення.

Нагадаємо, що енергосистема України пережила 9 ракетних атак та 12 атак дронами-камікадзе і все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Не забуваємо, що ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему. Кожен має бути готовим до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує,

– наголосили в Укренерго.

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