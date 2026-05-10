Звідси злітають "тушки" бомбардувати Україну: в Енгельсі фекальний апокаліпсис – разючі кадри

У російському місті Енгельс, звідки злітають стратегічні бомбардувальники атакувати Україну, стався справжній фекальний апокаліпсис. Через аварію на колекторі майже 200 тисяч людей залишилися без води на всі травневі свята.

Про це пишуть російські телеграм-канали Baza та "Осторожно, новости".

Що відомо про фекальний апокаліпсис в Енгельсі?

Російські ЗМІ пишуть, що 29 квітня на вулиці Менделєєва в Енгельсі вийшов з ладу головний самопливний колектор, його почали лагодити, але потім місто накрили аномальні опади.

Через це ситуація в Енгельсі серйозно погіршилася – двори та навіть перші поверхи будинків заповнила смердюча рідина, у місті ввели режим НС муніципального рівня. Росспоживнагляд рекомендував людям пити лише кип'ячену воду або купувати в бутлях.

Наслідки аварії на колекторі в Енгельсі / Фото з телеграм-каналу Baza та російських ЗМІ

У місті почало розливатися озеро нечистот. Для ліквідації аварії та її наслідки влада закупила техніку аж із Ярославля. Голова Енгельського району Максим Леонов попередив про відключення води у всьому місті для проведення завершального етапу ремонту колектора.

Затоплення в Енгельсі після аварії / Відео з телеграм-каналу Baza

Комунальники вже попередили жителі про продовження аварії та попросили нічого не викидати в унітази та раковини – без напору води відходи накопичаться в трубах, і після ремонту колектора місто накриє хвиля локальних засмічень.

Влада організувала підвезення питної та технічної води на десятки адрес, а також повідомила, що роботи з прочищення колектора та відкачування води з дворів проводяться цілодобово. Але коли їх буде закінчено – невідомо, попередньо до вечора 11 травня.

Жителів Енгельса закликали до максимальної обережності: навіть звичайний туалетний папір зараз необхідно викидати у відро для сміття, а не в унітаз. В іншому випадку після відновлення водопостачання Енгельс чекає хвиля масових локальних засмічень.

У Енгельсі раніше були проблеми з опаленням

Жителі Енгельса в січні 2026 року скаржилися на відсутність опалення та гарячої води у квартирах з початку опалювального сезону. У квартирах температура опустилася до +13 градусів, а місцева влада ігнорувала звернення громадян.

Жителі міста стверджували, що у котельнях замість трьох котлів працює лише один. Обладнання і теплотраси там, за їхніми словами, в критичному стані.