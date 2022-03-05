Епіфаній пояснив росіянам, чому український народ так впевнено тримається

Війна триває десятий день. Ворог не може зрозуміти, чому український народ так мужньо опирається. Глава ПЦУ Епіфаній пояснив, в чому річ.

Він зауважив, що насправді відповідь дуже проста: ми знаємо власну історію.

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Українці тисячоліттями жили під кремлівським ярмом

Митрополит наголосив, що зараз наші страждання вимірюються в годинах і днях. Однак під ярмом кремлівської тиранії український народ жив десятиліттями, ціна яких – мільйони закатованих голодом та репресіями.

Тому у нас немає іншого шляху, ніж боротьба. Адже це боротьба за свободу, за майбутнє, за можливість для нас і для нових поколінь жити у власній вільній державі,

– наголосив Епіфаній.

Вірян МП Епіфаній закликав переходити до ПЦУ

Глава ПЦУ також звернувся до вірян з Московського патріархату. Митрополит наголосив, що вони теж страждають від російської навали. Тому Епіфаній закликав їх долучатись до ПЦУ.

"Багато з вас вже замислюються над тим, що далі неможливо перебувати в юрисдикції російського патріарха. Тому пропоную: ті, хто вже готовий і бажає долучитися до Православної Церкви України – наші двері і наші серця відкриті для вас!" – підсумував митрополит.

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