Епіфаній пояснив, як святити паску під час війни

Глава Української православної церкви Митрополит Епіфаній розповів, що в умовах війни люди можуть посвятити паску онлайн. І тільки потім прийти у храм на службу Божу.

Відповідну інформацію Епіфаній розповів у ефірі каналу "Рада" 20 квітня. Тобто на 56 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України, та за декілька днів до Великодня.

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Епіфаній пояснив, як можна буде освятити паски

Епіфаній пригадав, що традиційно богослужіння відбувались в ніч з суботи на неділю. Цього року пасхальне богослужіння дозволили звершувати вранці в неділю.

Також посвятити паску можна в суботу ввечері до початку комендантської години або священники можуть посвятити біля воріт будинків.

Ті, хто матиме бажання, може вночі долучитися до трансляції богослужіння онлайн, а потім прийти у храм та освятити паски та пасхальні приношення,

– пояснив Епіфаній.

Додав, що особливо це стосується Півдня та Сходу України, де люди не мають скупчуватись у великих кількостях при освяченні пасок. Тому можна розділяти час богослужінь.

Митрополит Київський і всієї України пригадав, що є інформація щодо підготовки провокацій Росією на Сході України у великодній час. Саме тому заявив, що не можна легковажити, але й не треба панікувати.

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