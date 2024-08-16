Об'єднання ПЦУ і УПЦ МП: Епіфаній закликав Онуфрія до діалогу

Митрополит Київський та голова Православної Церкви України, Епіфаній, звернувся до митрополита Онуфрія, предстоятеля УПЦ (МП), та всього духовенства цієї церкви із закликом до діалогу про єднання. Він зазначив, що серед українських православних, які ще не приєдналися до сім'ї Православної Церкви України, збільшується кількість тих, хто прагне цієї єдності.

Глава ПЦУ наголосив, що Московський патріархат виявився "глибоко заражений псевдорелігійним вченням "російського світу". Саме це призвело до поточної війни Росії проти України.

Всі православні церковні інституції в Україні мають бути в організаційній та юрисдикційній єдності

У день Успіння Пресвятої Богородиці, молитовно сподіваючись на Її заступництво, скеровування та допомогу в усякому доброму ділі, бажаю поновити заклик від імені Православної Церкви України до Вас, владико, до ієрархів, духовенства та вірних, що визнають Вас своїм Предстоятелем: заради блага та утвердження православної християнської віри в Україні, заради Церкви Христової, заради захисту істини від намагань спотворити її – невідкладно почати діалог,

– ідеться у зверненні.

Зазначається, що Собор у Святій Софії 15 грудня 2018 р. ухвалив усі рішення, задля яких його було зібрано, і створив тверду канонічну основу для того, щоб єдина Православна Церква України, як Помісна, отримала, як вона цього й просила протягом багатьох років, Томос про автокефалію від Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія.

Довідка. Митрополит підкреслив, питання заборони УПЦ МП в Україні вже не просто назріло, а давно перезріло. Тож він закликав зробити все можливе, щоб "пролом в обороні, через який "русскій мир" ллє отруту в душі українців, був нарешті закритий".

Канонічним правом і порядком загалом, а також Томосом, зокрема, визначено, що всі православні церковні інституції в межах України мають бути в організаційній та юрисдикційній єдності, як одна і єдина Помісна Православна Церква.

"Однак із великим сумом і болем ми всі є свідками того, що насамперед через позицію Патріархату Москви частина православних не почула ще заклику єдності, спрямованого до них, і не виконала цього обов’язку – бути єдиними. Але і серед українських православних, хто ще не перебуває в сім'ї Православної Церкви України, зростає число охочих досягти цієї єдності", – йдеться у зверненні.