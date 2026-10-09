Росія вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Чернігові: спалахнула пожежа

Російські військові вночі 9 жовтня завдали удару по торговельному центру Епіцентр на прилеглій до Чернігова території. Внаслідок ворожої атаки у центральній частині будівлі спалахнула пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради.

Що відомо про атаку на "Епіцентр"?

Ворожий удар зафіксували після 3:00 по об'єкту за межами громади. Кореспондентка Суспільного з місця події уточнила, що боєприпас поцілив у будівлю торговельного центру.

Загоряння виникло в центральній частині споруди та поширилося на дах. На місці влучання працюють підрозділи рятувальників для ліквідації пожежі.

Цей торговельний об'єкт уже знищували російські війська на початку повномасштабної війни. 28 лютого 2022 року внаслідок ворожого обстрілу вогонь охопив понад 22 тисячі квадратних метрів приміщень.

Після деблокади регіону фахівці Держекоінспекції зафіксували потрапляння в повітря 17 небезпечних речовин та оцінили екологічну шкоду у понад вісім мільйонів гривень. Згодом будівлю повністю відбудували й відкрили для покупців восени 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали що російська армія завдала ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині.

Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті ворог регулярно атакує цивільні торговельні центри в інших прикордонних областях. Зокрема, на Сумщині та Запоріжжі. На жаль, відомо, що внаслідок таких атак є загиблі та постраждалі.