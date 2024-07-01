Колишні "Епіцентри" на окупованих територіях тепер належать оточенню Королевської, – "Схеми"

Розслідувачі встановили, що власником російських компаній, які торгують у колишніх гіпермаркетах мережі "Епіцентр" в окупованих Луганську та Мелітополі є Олександр Якубовський. Відомо, що він є бізнес-партнером брата Наталії Королевської.

Одночасно з цим Якубовський є співзасновником української компанії, пов'язаної з ексдепутаткою Верховної ради. В "Епіцентрі" зазначають, що не контролюють діяльність на окупованих територіях.

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Діяльність "Епіцентру" в окупації

Після повномасштабного вторгнення у колишньому "Епіцентрі" Луганська почала провадити діяльність російська фірма "Стройцентр". Директором компанії і її ж співвласником (володіє часткою в 45% через ООО "Универсал-Юг") є Олександр Якубовський. Окрім цього, він є акціонером компанії "Стройцентр-Запорожье", що зареєстрована за адресою "Епіцентру" в окупованому Мелітополі.

Відомо, що у 2022 році Якубовський заручившись підтримкою російських військових також намагався взяти під контроль "Епіцентри" у Херсоні. Окупанти тримали працівників у заручниках та заявляли, що тепер там всім керуватимуть росіяни.

Журналісти виявили, що Якубовський підтримує давні зв'язки з ексдепутакою від ОПЗЖ Наталією Королевською. Той разом із соратником Королевської Олегом Погодіним є співвласником українського підприємства "Інтертрейд". Крім того, разом з братом колишньої нардепки, Костянтином Королевським, Якубовський володіє російською компанією ООО "ЮБС", яка зареєстрована в анексованому Росією Криму.

Зазначимо, що Наталію Королевську оголосили у розшук у травні 2023 року. Її підозрюють у недостовірному декларуванні. Зазначається, що дата зникнення екснардепки – 22 лютого 2023 року. Після початку вторгнення Королевську з родиною помічали в Об'єднаних Арабських Еміратах.