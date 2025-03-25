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24 Канал Головні новини В Ер-Ріяді відбувається нова зустріч делегацій України та США щодо перемир'я – AFP
25 березня, 10:42
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В Ер-Ріяді відбувається нова зустріч делегацій України та США щодо перемир'я – AFP

Вікторія Кульженко

Тривають перемовини делегації США із представниками України та Росії. У Саудівській Аравії знову проходить зустріч.

Стало відомо, що 25 березня у Ер-Ріяді відбувається нова зустріч делегації України ат США. Про це пише 24 Канал із посиланням на AFP.

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Що відомо про це

Журналісти пишуть, що в Ер-Ріяді триває нова зустріч між українською та американською командами. Вони стосуються перемир'я між Києвом і Москвою.