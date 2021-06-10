Ера Путіна та агресії Росії добігає кінця, – Казанський

Росія – це дуже небезпечна держава на кордонах України, від якої завжди віє небезпекою та загрозою. Однак незабаром це має закінчитися.

Таку думку висловив представник української делегації в Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський. Він наголосив, що ера Володимира Путіна добігає кінця.

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"Хочеться сподіватися, що колись це має закінчитися. Якщо ми подивимося на історію Росії, то вона розвивається такими певними циклами: заморозка та імперське загострення, а потім відлига", – зауважив Казанський.

Казанський: Повинен настати період відлиги

Він пояснив, що зараз якраз добігає кінця цикл заморозки та агресії, який зазвичай триває 20 – 30 років. Наприклад, так було за часів Йосипа Сталіна і Леоніда Брежнєва, після яких була відлига – це сталося за Микити Хрущова.

Зараз добігає кінця ера Путіна. Ми не знаємо, скільки вона ще буде тривати, але має настати чергова відлига та період розрядки стосунків з Заходом,

– розповів Казанський.

Він підсумував, що це гарна новина для України і варто на це сподіватися.

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