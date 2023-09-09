Ердоган готовий стати адвокатом Путіна: навіщо президент Туреччини підігрує Кремлю

До певної міри неочікуване повідомлення з саміту G20 про те, що Ердоган просуває пом'якшення санкцій проти Росії, змушує вкотре задуматись над мотивами зовнішньої політики Туреччини. На жаль, "багатовекторність" Анкари є данністю, з якою Заходу доводиться миритися.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політтехнолог Юрій Подорожній. Він переконаний, що від президента Туреччини не варто очікувати послідовності в його геополітичних орієнтаціях.

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Ердоган сидить на двох стільцях

Під час саміту у Вільнюсі Ердоган вдавав із себе проєвропейського політика, що готується повернути свій корабель вбік Заходу. Тоді Туреччина планувала посилити свою євроінтеграцію, погодила співпрацю із США, підтримала членство України в НАТО та розблокувала приєднання до Альянсу Швеції.

Але Вільнюський саміт закінчився, і у Ердогана з’явилися нові плани. Зокрема, і на зернову угоду, в межах якої Туреччина нібито обговорювала з Росією організацію зернового коридору без участі України.

"Туреччина отримала значну вигоду від підписання зернової угоди минулого року. Тому вмовляючи Путіна її продовжити, Ердоган заробляє для своєї країни гроші. І якщо для того, щоб їх заробити, потрібно стати адвокатом Путіна, турецький президент на це піде", – припустив Подорожній.

Можна припустити, що Китаю сподобається нещодавній заклик Туреччини послабити санкції проти Росії. Водночас він не сподобається Вашингтону, але Ердоган продовжуватиме свою гру, намагаючись отримати якнайбільше дивідендів з усіх можливих джерел.

Чи піде Захід на загострення із Туреччиною

Здавалося б, ініціатива Ердогана з послаблення санкцій проти Кремля немає сенсу, адже Захід не погодиться на це піти. Однак з аналогічними підігруваннями Кремлю не так давно виступали в ООН.

Однак варто розуміти, що неофіційний заклик Ердогана не зробить його нерукоподатним. Євросоюзу дуже важливо мати партнера з холодною головою на Близькому Сході.

“Всі західні гравці чудово розуміють: якщо Вашингтон, Берлін або Париж посваряться з Анкарою, для Ердогана завжди лишатимуться відкритими обійми Пекіна та Москви. Турецький президент це прекрасно усвідомлює, і тому й далі гратиме на протиріччях між Заходом і Антизаходом”, – переконаний політтехнолог.

Юрій Подорожній про те, чому Ердоган грає у "багатовекторність": дивіться відео

Перипетії довкола зернової угоди