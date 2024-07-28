Ердоган дав ляпас дитині, яка нібито відмовилася цілувати йому руку: ЗМІ показали відео

Низка ЗМІ публікує відео, де президент Туреччини Реджеп Ердоган дає ляпас дитині. Хлопчик нібито відмовився цілувати йому руку на офіційній церемонії

Інцидент трапився у турецькому місті Різе під час церемонії відкриття проєкту захисту та оновлення плато Айдер, загальнопровінційної міської трансформації та будівництва житла "під ключ" на випадок стихійних лих.

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Ердоган привселюдно дав ляпаса маленькому хлопчику

ЗМІ оприлюднили кадри, де видно, як після виступу Ердоган вручив родині ключі від нової оселі. Першими на сцену вийшли двоє дітей з сім'ї. Президент простягнув руку, щоб вони поцілували її, однак один із хлопчиків не зробив цього.

Тод у відповідь, як видно на відео, Ердоган дав йому ляпаса. Після того дитина таки поцілувала руку турецького президента, том дав обом дітям кишенькові гроші.

Ердоган дав ляпаса хлопчику, який не захотів цілувати йому руку: дивіться відео

У мережі також пригадують, як у вересні 2021 року турецький президент також постукав хлопчика по голові за те, що дитина випадково раніше, ніж це потрібно, перерізала стрічку під час відкриття автомобільного тунелю.