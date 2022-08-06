Ердоган цинічно використовує путіна, – Піонтковський пояснив, як той ведеться

У своїй зовнішній політиці Реджеп Ердоган маневрує лише з прагматичними міркуваннями. Президент Туреччини цинічно використовує російського диктатора. путін же просто "ведеться" на всі приманки, які йому підкидають.

Таку думку озвучив політичний і військовий експерт Андрій Піонтковський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його ефір 6 серпня. Публіцист таким чином відреагував на зустріч Ердогана та путіна, яка відбулася днем раніше.

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Як Піонтковський пояснив свою думку

За словами експерта, діями президента Туреччини не потрібно обурюватись – його потрібно просто сприймати. "Ердоган є сильний політик. З такими імперськими "замашками", як путін. Тільки він не за "русскій мір", а Отаманську імперію хоче відновлювати", – сказав експерт. Також він наголосив на тому, що від початку повномасштабного вторгнення Туреччина підтримує Україну.

Мовляв, Ердоган розуміє важке становище путіна. Він розуміє, як путін потребує підтримки Ердогана, бо крім нього немає зараз політичного діяча, який міг взяти на себе таку гучну ініціативу підготовки зупинки вогню.

Україна відмовиться підписувати будь-які домовленості припинення вогню та Ердоган це розуміє. Відчайдушне становище путіна демонструє те, що він теж це розуміє, але хоче бачити світло довкола тунелю. Ердоган цинічним способом використовує путіна,

– сказав Піонтковський.

Він також вважає, що президент Туреччини добивається того, щоб путін зрадив своїх союзників на кількох напрямках. І нібито прикладом цього є те, що Азербайджанські війська зайняли позиції в зоні, яку контролюють російські миротворці в Нагірному Карабасі.

Як саме путін зрадив Вірменію

Важливим моментом, на думку публіциста є те, що турецька та азербайджанська армії минулого року підписали договір про об'єднання. Відтак Ердоган об'єднався з ворогом союзника росії – Вірменії. Війська Ердогана зараз практично протистоять силам путіна, а ті навіть не реагують на дії противника.

Піонтковський пояснює це тим, що президент Туреччини зміг продати російському вождю "повітря". Тобто він пообіцяв допомогти укласти мирні угоди з Україною, а росія за це не реагує на захоплення територій, за які Вірменія воює з Азербайджаном.

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