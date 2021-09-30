Еще до прилета президента Турции в Россию раскручивался тезис о том, что Эрдоган чуть ли не поссорился с Джо Байденом после 76 Генассамблеи ООН в Нью-йорке. Мол, американский президент не захотел встречаться с турецким, а потому Эрдоган сильно на него обиделся.

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Что стало темой встречи

На канале СBS вышло интервью Эрдогана, где он заявил, что в будущем готов закупить у России дополнительные зенитно-ракетные комплексы С-400 и никто этому не сможет помешать.

Напомню, что против таких покупок выступают США. Вашингтон заявлял, что комплексы С-400 представляют угрозу для его стелс-истребителей F-35 и более широких систем обороны НАТО.

Из-за покупки первой партии на Турцию были наложены санкции в декабре 2020 года. Турция тогда заявила, что так как она не смогла закупить системы ПВО ни у одного союзника по НАТО на удовлетворительных условиях, то у нее не было выхода.



Эрдоган снова заигрывает с россиянами / Фото Getty Images

Поэтому, еще до встречи Эрдогана и Путина в Сочи, многие стали заявлять, что именно покупка С-400 станет главной темой переговоров. Например, в Конгрессе США проходили слушания, где должны были утвердить нового посла США в Турции.

Один из главных кандидатов даже счел необходимым подчеркнуть, что Турцию ждут новые санкции, если она действительно планирует закупать С-400.

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Президенты обменялись любезностями

Встреча Путина и Эрдогана закончилась, а никаких новостей о покупке С-400 нет. И не просто так, ведь тема встречи была совсем другой.

Оба президента лишь обменялись любезностями. Путин заявил, что уважает действия Эрдогана в Нагорном Карабахе. Это, кстати, странно, учитывая, что Армения – член ОДКБ. Эрдоган в свою очередь назвал российско-турецкие отношения гарантом стабильности в Сирии и ни слова про С-400.



Путин заявил, что уважает действия Эрдогана в Нагорном Карабахе / Фото Getty Images

Еще до встречи обе стороны заявляли, что главными темами станут обсуждения ситуации в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Кроме того, президенты должны были обсудить вопросы энергетики.

Сирия – основная тема

Но всё же, основной темой стала Сирия. Ведь в провинции Идлиб нарастает эскалация конфликта. Переговоры по этому вопросу выгодны обеим сторонам: Турции нужна помощь по сдерживанию курдов, а Россия боится, что Анкара перейдет к наступлению и снесет всю российскую армию в регионе.

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Важно отметить, что провинция Идлиб – это неформально общая зона ответственности между Россией и Турцией. Но только за последний месяц Кремль нанес более 200 ударов по провинции. Туркам это сильно не нравится.

Кроме того, бьют россияне и по другим городам, где находится оппозиция, которая тесно связана с Анкарой. Турция и от этого не в восторге. Россияне, конечно же, заявляют, что бьют по террористам.

В то же время министр обороны Турции уже не раз утверждал, что среди убитых в результате российских бомбардировок никаких террористов нет.

Но в Сирии есть курды, которые давно стоят как кость в горле Эрдогана. Время от времени с ними ведёт переговоры ручной президент Сирии – Башар Асад.

Часть курдов давно пытается заручится его поддержкой, чтобы тот помог остановить турецкое наступление на севере Сирии. Поддержка Асада – это автоматически поддержка России. Поэтому уладить сирийский вопрос – в интересах обеих сторон, о чем заявил Эрдоган еще на Генассамблее ООН.

Эрдоган обвинил США на Генассамблее

К тому же, кроме как с Россией, Эрдоган не сможет решить эту проблему. Ведь всё на той же Генассамблее ООН он обвинил США в поддержке "террористических организаций, а не в борьбе с ними", имея в виду связи с отрядами народной защиты Партии Курдистана, как раз на севере Сирии.

Это бесит Эрдогана до такой степени, что выругавшись, он заявил, что не сможет найти общий язык с Байденом.



Эрдоган заявил, что не сможет найти общий язык с Байденом / Фото Getty Images

Стоит ли Украине искать "зраду"

Но в то же время, обратите внимание, по вопросам Украины Эрдоган остается непреклонен. С трибуны ООН турецкий президент заявил, что никогда не признает Крым российским. Также стало известно, что Турция готовит для Украины новую партию боевых беспилотников Bayraktar.

Поэтому не стоит спешить со "зрадой". По крайней мере, эта встреча Эрдогана и Путина к трагедии не привела.