Конфлікт у Нагірному Карабасі набирає обертів. 28 вересня у Вірменії заборонили виїзд з країни чоловіків. Крім того, Євреван переконує, що азербайджанські війська начебто почали "широкомасштабний наступ".

Обмеження виїзду з Вірменії чоловіків

Річ у тім, що напередодні 27 числа уряд Вірменії ухвалив рішення оголосити призов осіб до 55 років. Про це пише 24 канал.

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Отже, пояснили в Комітеті цивільної авіації країни, особам чоловічої статі віком від 18 до 55 років дозволено залишити межі країни лише з письмового дозволу територіальних військових.

До слова, раніше головний радник прем'єр-міністра Вірменії Вагаршак Арутюнян заявляв, що країна готується до довгострокової війни.

"Широкомасштабний наступ" Азербайджану в Карабасі

Таку заяву зробило вірменське Міністерство оборони. Про це повідомляє Sputnik Вірменія.

За словами речника відомства Шушана Степаняна, що військові операції почалися на півночі Карабаху та на півдні, біля іранського кордону.

Він додав, що сили Азербайджану начеюто здійснили танковий наступ на південному напрямку лінії зіткнення в Карабасі. У підсумку противник наткнувся на запеклий опір танкових і протитанкових підрозділів вірменських Збройних сил і втратив 10 одиниць бронетехніки.

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Бої Вірменії та Азербайджану в Нагірному Карабасі: відео, оприлюднено Міноборони Вірменії

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: головне

27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.

Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там і поранених серед цивільного населення. Натомість у Міноборони Вірменії розповіли про два збиті вертольоти й три бепілотники Азербайджану.

й три бепілотники Азербайджану. Поточний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває більше ніж 30 років. А загалом країни через Нігрний Карабах ворогують уже щонайменше століття. Причина – це азербайджанський регіон, який населяють вірмени.

А загалом країни через Нігрний Карабах ворогують уже щонайменше століття. Причина – це азербайджанський регіон, який населяють вірмени. У нинішньому протистоянні Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росія надає свою підтримку Вірменії.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: дивіться відео