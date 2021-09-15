Ескалація на півострові: Південна Корея провела балістичні випробування у відповідь на дії КНДР

КНДР запустила в сторону Японського моря дві балістичні ракети, які пролетіли близько 800 кілометрів. У зв'язку з цим Південна Корея привела свої війська у стан підвищеної готовності.

Водночас північнокорейці успішно провели свої випробування балістичних ракет для підводних човнів. На відпрацюваннях був присутнім президент країни Мун Чже Ін.

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В армії мають намір дати оцінку результатам експерименту і, з огляду на це, ухвалять рішення про те, щоб взяти БРПЧ на озброєння.

Ракета вразила ціль

Балістичну ракету запустили з підводного човна "Тосан Ан Чхан Хо" водотоннажністю три тисячі тонн.

БРПЧ точно вразила позначені цілі на малій дальності.

Володіння БРПЧ вкрай значуще в плані стратегічного стримування загроз на передовій, надалі це зіграє велику роль у встановленні миру на Корейському півострові та створенні незалежної національної оборони,

– зауважили в адміністрації президента Південної Кореї.

Що цьому передувало

У середу, 15 вересня, КНДР запустила в сторону Японського моря дві балістичні ракети.

Через це Південна Корея й Японія вирішили провести екстрені засідання Рад нацбезпеки.

Стало відомо, що ракети приземлилися у водах між Японією та Корейським півостровом.

За його словами, подібні випробування несуть загрозу всьому регіону.

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга назвав події, що сталися, порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.