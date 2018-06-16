В Луганске 1937-й год – постоянные доносы, аресты без причин...

Зашла к знакомой. Разговор на пятнадцатой минуте плавно "съехал" на тему политики. Где-то между хочу ли я чаю и темой будущего урожая.

Знакомая была последние -дцать лет на госслужбе. С войной уволилась до прояснения ситуации. Сидит дома. Вяжет, шьет, выращивает что-то. На долгих каникулах за счет родительской пенсии.

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Ничего из этих дамских хобби большого дохода не приносит, разве что экономит семейный бюджет.

Последний год она стала выходить на рынок продавать то рассаду, то излишки урожая, то семена. Денег это приносит копейки, но вместе с тем есть хотя бы какая-то самореализация и общение, пусть и рыночное.

Но знаете, что забавно? Напоследок знакомая сказала мне: найди меня в фейсбуке или одноклассниках. Только в друзья не просись, тебя это скомпрометирует, у меня много в друзьях желто-голубых, а тебе этого нельзя по работе.

Странная логика у человека – не заводить своей электронной почты и не устанавливать скайп, чтобы не вычислили, соблюдать строжайшую конспирацию и общаться под вымышленными именами, чтобы сохранить репутацию. И еще, быть уверенным, что Украина не сегодня-завтра придет сюда снова.

Я уточняю на всякий случай: может, Россия? Поясняю – все стандарты сейчас российские, полный переход на систему образования России и не только это. Но моя знакомая и ухом не ведет – здесь вот-вот будет Украина.

Она мне, правда, год назад тоже самое говорила и с таким же пылом, но, похоже, не помнит этого.

И еще, как бывшая госслужащая, имеющая везде связи, рассказывает: что сейчас со стороны "ЛНР" отслеживают, кто сколько раз переходил границу с Украиной и на сколько, у кого там родственники по первой линии, кто с кем дружит в соцсетях… И просит, умоляет, не говорить никому о своих планах и ни в коем случае не хвастать, потому что в "республике" 37-й год – задержать могут на 20 суток до выяснения без четкой мотивации причин задержания. Поэтому никому не говорить ни о каких крупных покупках и планах строительства, вообще со всеми быть предельно лаконичной, а все деньги хранить дома в разных местах и никак не на банковских карточках….

Я в чем-то согласна с ней. "Республика" всячески поощряет доносы и звонки с наводками, хотя и не охотно принимает анонимные звонки. Но если предположить, что на человека и раз, и другой, и третий "накапали", пусть и напрасно, о нем складывается определенное впечатление. И попробуй потом отмыться после таких вот "впечатлений".

Моего знакомого не взяли на работу ("МГБ" не дало разрешения на работу), потому что его жена, пусть и бывшая, живет и работает на территории свободной Украины. То есть если бы он не уволился с прежней работы, чтобы перейти в другое бюджетное ведомство в пределах "республики", этот факт не всплыл бы. А так – после трех месяцев работы бесплатно – отказ за отказом без пояснения причин.

И куда теперь с таким вот волчьим билетом? На рынок или на территорию законной Украины, где после трех лет работы в Луганске тоже не очень-то будут рады.

И как же легко разрушить жизнь человека одним таким отказом. Даже если он талантливый врач или талантливый педагог. И после таких историй задумываешься, а правда, не подостлать ли где-то соломки, если вдруг что. Хотя, не дай Бог, конечно.

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