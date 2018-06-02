Пустота и очереди – неизменные атрибуты "новой жизни" Луганска

К празднику Троицы в Луганске давали зарплату – аванс "правительства" трудящимся.

Уборщица, сообщая всем о зарплате, сказала, что получает ее ровно в тот день, когда ее дают, не откладывая даже до следующего утра, когда, может быть, очередей будет чуть меньше:

Я не знаю, в какой стране завтра проснусь. И кто мне отдаст мою "республиканскую" зарплату, если мы будем снова Украиной? Я это уже проходила – не хочу снова нервничать из-за своих денег, которые останутся на счетах, а я не смогу их снять".

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Наверное, читать это кощунственно – люди гибнут ради своих идей и целостности страны, а здесь такая обывательская и примитивная логика – не ясно, в какой стране она завтра проснется, она давно уже не верит никому и еще меньше имеет высоких идей и убеждений, поэтому ради своей крошечной зарплаты будет стоять до победного, сколько бы времени не пришлось провести на ногах в очереди.

Все та же уборщица рассказывает, что очень для многих ее коллег одно из редких и деликатесных блюд на столе (из-за его стоимости) – борщ. Помимо мяса, колбас или сала. И это еще одна причина, по которой за зарплатой идут день в день. И в местных "банках" отчего-то всегда очереди. И чтобы оплатить коммунальные платежи, нужно выстоять не меньше часа, а чтобы получить зарплату или детские выплаты – до четырех и более часов, потому что все рассуждают именно так: если я не сниму деньги прямо сейчас, завтра их может уже не оказаться, как может не оказаться на месте самого "банка" и "республики", которая их выплачивает. И все понимают, что завтра может не быть таких очередей, что людей может быть чуточку меньше, но все равно не уходят, потому что не верят уже никому.

Кстати, сам "госбанк" вводит новую услугу – Интернет-банкинг, что для "республики" совершенное новшество. Конечно, ни ЖД-билетов, ни товара по Интернету с помощью пластиковой карточки не оплатить, но коммунальные платежи – пожалуйста, а еще ней можно рассчитаться в ряде местных магазинов через терминал, что, наверное, неплохо, но мне не довелось видеть ни разу тех, кто таким вот образом оплачивал покупки. Наверное, потому, что вокруг меня очень много тех, кто снимает зарплату и пенсии день в день, кто стоит в очередях за своими деньгами по 4 часа, проклиная эти очереди, но не в силах что-то поменять. И даже если я приду завтра или послезавтра, очереди отчего-то все равно будут, потому что пустота и очереди – это атрибуты нового времени, маркер новой жизни после отметки в лето 2014 года. И все уже привычно ждут – дня зарплаты, окончания очереди, лучшей жизни… И привычно относятся к пустоте на городских улицах, к темным окнам, к безденежью, к самому ожиданию чего-то.

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Вчера на почте работницы живо обсуждали, как пережили 90-е, выдержали то время, а сейчас живут в гораздо худших условиях, не понимая, чем они обернутся конкретно для их жизни. Это та категория, кто не хватает с неба звезд, не выкупает заводы и земли, не торгует алкоголем и не спекулирует на металле… Это те, кто составляет прочный фундамент нашей повседневности – врачи, пекари, учителя, кассиры, продавцы… Вряд ли кто-то из них выйдет из этого жизненного витка миллионером. И для многих из них борщ – деликатес, только сказать вслух об этом отважатся не все.