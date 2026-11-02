Мав зв'язки з ФСБ: Естонія видворила викладача вишу з російським паспортом

Естонія 2 листопада видворила зі своєї території громадянина Росії Леоніда Карабєшкіна. Чоловік отримав повну заборону на в'їзд до Шенгенської зони.

Рішення про видворення ухвалили за поданням Естонської поліції безпеки (KAPO), яка заявила про це у соцмережі X. Спецслужба пояснила, що такий крок покликаний запобігти діяльності, що загрожує безпеці як самої балтійської держави, так і всієї Європи.

Що відомо про діяльність росіянина

Речниця KAPO Марта Туул у коментарі ERR повідомила, що Леонід Карабєшкін регулярно відвідував Росію та проводив зустрічі з кураторами й особами, які діяли в їхніх інтересах.

Багато хто з цих контактів перебуває під санкціями Європейського Союзу та України за здійснення ворожого впливу. Зокрема, депортований росіянин контактував із Сергієм Рекедою та підсанкційним Сергієм Рудновим.

Крім того, Карабєшкін співпрацював з Російським центром міжнародної та регіональної політики CIRP, у подіях якого брали участь особи, пов'язані з Федеральною службою безпеки Росії. Також він мав зв'язки з мережами впливу на кшталт RuBaltic та Regnum.

Зазначається, що в Естонії чоловік викладав і займався науковою роботою в приватному закладі вищої освіти "Євроакадемія".

Глава естонського МЗС Маргус Цахкна у своєму дописі підкреслив, що Таллінн не терпітиме дій, які шкодять безпеці партнерів та країни.

За його словами, тим, хто пов'язаний із ворожими мережами спецслужб Росії, не варто сподіватися на відкритість Європи, а депортація та повна заборона на пересування Шенгеном є абсолютно справедливим рішенням.

Нагадаємо, Латвія внесла російську телеведучу Ксенію Собчак та її чоловіка – театрального режисера Костянтина Богомолова – до списку небажаних осіб. Їм заборонили в'їзд на територію балтійської країни на невизначений термін.