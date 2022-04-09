Естонія почала анулювати візи особам із символікою на підтримку агресії проти України

Естонія продовжує активно підтримувати боротьбу України з російськими окупантами. Усі громадяни країни-агресора, які відкрито підтримують війну, тепер не зможуть пройти контроль на кордоні.

Деякі росіяни вирішують погратися в героїв та обвішуються символікою окупантів. Щоправда, розмахувати нею вони можуть лише в своїй ізольованій варварській країні.

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Заборона в'їзду в Естонію з символікою окупантів

Прикордонники Естонії активно контролюють використання символів, які використовують для підтримки війни Росії проти України. Росіянам, які вирішують відкрито підтримати свою злочинну агресію, анульовують візи.

Зокрема, естонці звертають уваги на літери "Z", "V" та георгіївські стрічки.

Власника такої символіки спрямовують на додаткову перевірку і з ним проводиться бесіда. Під час цієї бесіди з'ясовується, як з ним діяти далі,

– заявив начальник прикордонного пункту в південно-східній Естонії Петер Маран.

Без естонських віз вже залишилися декілька навіжених росіян, які відкрито носили символи агресії Росії проти України.

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