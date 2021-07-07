Естонія видворить дипломата Росії у відповідь на дії Москви

Естонія підготувала відповідь Москві: з країни видворять російського дипломата. Таке рішення погодили через висилку з Росії естонського консула в Санкт-Петербурзі Марта Лятте.

Дії Москви щодо консула Естонії вже назвали провокацією. Водночас у країні зазначили, за нормами міжнародних відносин, деталі висилки дипломатів не розголошуються.

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"У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь", – заявила керівниця відділу зі зв'язків з громадськістю Міністерства закордонних справ Естонії Аарі Леммік.

За оцінкою МЗС країни, затримання консула Федеральною службою безпеки є провокацією проти дипломата Естонії, а представлені звинувачення – безпідставні.

Естонський дипломат займався своєю звичайною роботою виходячи з правових актів, що регулюють дипломатичну діяльність,

– зазначила Леммік.

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