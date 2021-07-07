Естонія видворить дипломата Росії у відповідь на дії Москви
Джерело:ERR
Естонія підготувала відповідь Москві: з країни видворять російського дипломата. Таке рішення погодили через висилку з Росії естонського консула в Санкт-Петербурзі Марта Лятте.
Дії Москви щодо консула Естонії вже назвали провокацією. Водночас у країні зазначили, за нормами міжнародних відносин, деталі висилки дипломатів не розголошуються.
До теми Росія видворила затриманого естонського дипломата
"У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь", – заявила керівниця відділу зі зв'язків з громадськістю Міністерства закордонних справ Естонії Аарі Леммік.
За оцінкою МЗС країни, затримання консула Федеральною службою безпеки є провокацією проти дипломата Естонії, а представлені звинувачення – безпідставні.
Естонський дипломат займався своєю звичайною роботою виходячи з правових актів, що регулюють дипломатичну діяльність,
– зазначила Леммік.
Росія вислала дипломата Естонії: коротко
- 6 липня у Санкт-Петербурзі ФСБ затримала естонського консула – мовляв, вони викрили дипломата, коли він отримував від росіянина секретну інформацію.
- Сторона Естонії обурилися відповідними діями та назвали їх порушенням міжнародних норм.
- 7 липня Росія оголосила консула Естонії персоною нон ґрата. Марта Лятте зобов'язали покинути країну протягом 48 годин.