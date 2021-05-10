В Естонії 10 десантників зі США зазнали травм: що сталося

В Естонії тривають навчання Swift Response. Під час одного з тренувань травмувалися аж 10 американських десантників.

Військові зі США відпрацьовували висадку десанту за допомогою парашутів. Однак під час приземлення щось пішло не так.

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Десантники зі США травмувалися в Естонії: подробиці інциденту

Інцидент стався у ніч на суботу, 8 травня, на естонському аеродромі Нурмсі.

Туди в рамках навчання Swift Response висадився десант з шести сотень парашутистів.

Це були військовослужбовці 82 повітряно-десантної дивізії армії США.

Та сталося так, що 10 американців постраждали під час приземлення.

США підтвердили факт травмування своїх військових, та водночас запевнили, що нічого особливого в цьому немає.

"Це рутинна частина повітряних операцій", – сказав речник посольства США в Естонії Марк Нейлор.

У посольстві додали, що травми десантників не є небезпечними. Частина вже й повернулися до участі в навчаннях.

Участь у них беруть 2 500 військовослужбовців Естонії, США і Великої Британії, понад 20 літаків і 25 вертольотів. Маневри триватимуть з 5 до 14 травня.

Загалом заходи Defender Europe відбудуться у 16 країнах Європи, до них залучать 28 000 військових.

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