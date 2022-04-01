В Естонії заявили, що у РФ прибули перші українці, яких депортували з Маріуполя

Громадським транспортом з Санкт-Петербурга до Естонії прибувають біженці з України, які хочуть потрапити до Європи. Їх силою вивезли до Росії з районів Східної України, таких як Маріуполь.

Про це розповідає Райт Реммель, представник керівництва компанії LuxExpress. Транспортне сполучення між Росією та Естонією зараз здійснюється лише автобусами.

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Серед пасажирів зростає частка українських біженців. Вони прибули до Росії з Маріуполя і їдуть до Естонії через Санкт-Петербург,

– розповів представник компанії.

Українські біженці в Естонії

За його словами, проблем з українцями, як правило, не виникає, крім того, що іноді вони не мають документів, наприклад, замість паспорта – копії документа.

"Тоді ми заздалегідь зв'язуємося з Департаментом поліції та прикордонної охорони Естонії, щоб з'ясувати, чи зможуть вони перетнути естонський кордон", – розповів Реммель.

Представник іншої компанії Baltic Shuttle також підтвердив, що українці тікають з Росії в Естонію. За його словами, понад 50% їхніх пасажирів – це біженці, які прибули до Росії з України та їдуть до Естонії автобусом із Санкт-Петербурга, щоб залишитися тут або виїхати в інші країни.

За інформацією ООН, понад 10 мільйонів українців, у тому числі більша частина дитячого населення України, залишили свої домівки з початку війни. З них 6,5 мільйона є внутрішньо переміщеними особами і 3,9 мільйона стали біженцями, тобто перетнули кордони з сусідніми країнами.

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