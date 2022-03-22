Естонський музей замінив порожнечею картини московських художників-концептуалістів

Один з естонських мистецьких музеїв забрав картини московських та прибалтійських художників, які мали виставлятися. Замість них на стінах видно "тіні" від картин.

Показ картин російських та прибалтійських концептуалістів скасували – тепер замість полотен на стінах залишилися їхні "тіні" та підписи.

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Тіні замість російських картин висітимуть на стінах ще місяць.

При цьому в музеї заявили, що мистецтво та російські митці не винні у тому, що відбувається в Україні, але деякі роботи у "новому контексті подій" можуть важко сприйняти.

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