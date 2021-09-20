Етап накопичення для майбутніх інвестицій металургів і гірників закінчився – ціни на руду впали

17 вересня, січневі ф'ючерси на залізну руду на Dalian Commodity Exchange завершили торги на позначці 97,4 долара / т (629 китайських юанів). Саме на 16,5% впала вартість сировини в порівнянні з попереднім тижнем.

16 вересня був зафіксований мінімальний показник торгів – 103,86 долара / т (670,5 китайських юанів). Максимальний показник досягнутий 14 вересня, на позначці 110,13 долара / т (711 китайських юанів).

Видавництво Kallanish зазначає, що зростання ринку нерухомості в основного споживача сталі – Китаю продовжує сповільнюватися. Серед учасників ринку викликає додаткове занепокоєння наближення крайнього терміну виплати за облігаціями компанії з нерухомості Evergrande. Все тому, що компанія раніше заявила про відсутність коштів для погашення облігацій.

Цілком вірогідно, що тенденція скорочення запасів руди в китайських портах, як попереднього тижня, не збережеться через поставок з Австралії і Бразилії.

Подальше зниження цін на залізну руду, попри очікуване сезонне відновлення попиту на сталь, все більш можливе через урядові обмеження виробництва сталі в Китаї.

Пекін має намір скоротити викиди СО2 в сталеливарній промисловості, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року. Напередодні Зимових Олімпійських ігор і Зимових Паралімпійських ігор очікується обмеження виробництва сталі до 2022 року