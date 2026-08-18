На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію з 16 населених пунктів

Через посилення російських обстрілів і постійну загрозу для мирного населення в Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів.

Йдеться про Миколаївську, Петропавлівську та Українську громади на Синельниківщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про евакуацію на Дніпропетровщині?

За словами очільника ОВА, упродовж місяця з населених пунктів вищезгаданих громад варто виїхати насамперед родинам з дітьми.

Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат,

– йдеться у повідомленні Ганжі.

Він також уточнив, що з переїздом родинам допомагають Нацполіція та волонтери. Вони обирають маршрути, зважаючи на безпекову ситуацію.

Для безпосереднього перевезення людей використовують броньовані автівки й бронежилети. Спершу переселенці потрапляють до транзитних центрів, після чого в разі необхідності їм допомагають із розселенням.

Нагадаємо, що у червні у Синельниківському районі Дніпропетровщини вже оголошували примусову евакуацію родин із дітьми з 23 населених пунктів через погіршення безпекової ситуації. Евакуація тоді стосувалася Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад.

Відповідь на пов'язані з евакувацією на прифронтових територіях запитання для 24 Каналу надало Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС". Там пояснили, які є підстави для евакуації, чи можна від неї відмовитися та розповіли, як проходить процес евакуації.