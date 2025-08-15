З міста Дружківка, що у Донецькій області, з 14 серпня починають обов'язкову евакуацію родин із дітьми. Також примусово вивозитимуть сім'ї з неповнолітніми з низки сіл Андріївської громади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

До теми "Це не такий великий прорив": Трегубов розповів про чисельність росіян під Добропіллям

Що відомо про обов'язкову евакуацію з Дружківки?

Вадим Філашкін зазначив, що рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб ухвалили 14 серпня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.

Евакуація стосується таких населених пунктів:

місто Дружківка,

села Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади.

За даними очільника Донецької ОВА, всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1 879 дітей.

Ворог щодня обстрілює Донеччину близько 3 000 разів – перебувати у регіоні дуже небезпечно для життя. Подбайте про найрідніших – про своїх дітей! Евакуюйтесь вчасно!

– написав Філашкін.

Він також наголосив, що всі структурні підрозділи ОДА, правоохоронці, місцева влада мають чіткий відпрацьований механізм евакуації.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації зауважив, що закликав відповідні організації якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання.

До слова, раніше у Донецькій області розпочали обов'язкову примусову евакуацію сімей з дітьми з 14 населених пунктів Білозерської та Добропільської громад.