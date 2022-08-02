Через потужну зливу евакуація з Енергодара через Василівку заблокована

Через негоду, яка вирувала на Запоріжжі 1 серпня, можливості евакуюватися з Енергодара через Василівку немає. Адже велика кількість опадів сильно розмила дорогу.

Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов. Він наголосив, що проїхати на Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично неможливо.

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"Тож на найближчі кілька днів можливості евакуюватися через Василівку немає – дорога розмита і наразі стане пасткою для легкового транспорту", – додав він.

Негода в Енергодарі: дивіться відео

Яка ситуація в Енергодарі

У тимчасово окупованому росією Енергодарі ситуація залишається вкрай напруженою. російські окупанти здійснюють систематичні обстріли з території міста.

Окупанти ведуть вогонь по Дніпропетровщині навіть із території Запорізької АЕС. Окрім того, техніка росіян також розміщена у найближчих до Енергодара населених пунктах.

Гуманітарна ситуація в Енергодарі більш контрольована у порівнянні з іншими окупованими територіями. Кілька разів на тиждень туди вдавалося доставити медикаменти та гуманітарні вантажі для найбільш вразливих верств населення. Однак існує ризик того, що постачання міста може бути заблоковане.

Якою буде погода в Україні у перший тиждень серпня

Погода в Україні у перший тиждень серпня переважно буде спекотною. Максимальна температура повітря становитиме +36 градусів. До такої позначки повітря прогріється у Херсоні.

На Заході тиждень розпочнеться з дощів. Перший день третього місяця літа у західних областях буде холодним. Температура повітря у Львові опуститься до +15 градусів і супроводжуватиметься дощем. Вже з вівторка повітря почне прогріватися, а дощі зупиняться.

тиждень розпочнеться з дощів. Перший день третього місяця літа у західних областях буде холодним. Температура повітря у Львові опуститься до +15 градусів і супроводжуватиметься дощем. Вже з вівторка повітря почне прогріватися, а дощі зупиняться. У східних областях впродовж тижня температура повітря не опуститься нижче +29 градусів. Стовпчики термометрів кілька разів перетнуть позначку у +34 градусів. Водночас у вівторок та середу синоптики прогнозують грози, а в інші дні – місцями невеликі дощі.

впродовж тижня температура повітря не опуститься нижче +29 градусів. Стовпчики термометрів кілька разів перетнуть позначку у +34 градусів. Водночас у вівторок та середу синоптики прогнозують грози, а в інші дні – місцями невеликі дощі. У південних областях весь тиждень буде сонячним і практично безхмарним. У Херсоні дрібний дощ може випасти в середині тижня, а в Одесі – у понеділок. Однак повітря буде спекотним. З середини тижня температура повітря в місті прогріватиметься і вже у неділю становитиме +36 градусів.

весь тиждень буде сонячним і практично безхмарним. У Херсоні дрібний дощ може випасти в середині тижня, а в Одесі – у понеділок. Однак повітря буде спекотним. З середини тижня температура повітря в місті прогріватиметься і вже у неділю становитиме +36 градусів. Ще більше дощів буде на Півночі України. Так, у Чернігові суху погоду прогнозують лише у суботу. Стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +23...+28 градусів.

У Києві тиждень розпочнеться зі спеки, яка вже у вівторок спаде. Температура повітря у столиці буде дуже контрастною – від +22 градусів до +30 градусів. На початку тижня і в неділю можливі грози.

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