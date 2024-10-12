Вночі я взагалі не сплю, – жителька Куп'янщини розповіла, як наважилася на евакуацію

Російські окупанти постійно обстрілюють Харківщину. Люди змушені йти на евакуацію, бо жити в прифронтових районах стає все складніше.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, буквально вчора, 11 жовтня, окупанти щонайменше 5 разів обстріляли Куп'янськ-Вузловий. В ніч на 12 жовтня зафіксували нові удари з боку окупантів. Місто зараз місцями сильно понівечене.

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Жінка майже не спала два тижні

Евакуація з прифронтових районів Харківщині можлива. Днями мешканка Ківшарівки пані Надія написала заяву на евакуацію. Жінка з початку повномасштабної війни не виїжджала з селища, яке розташоване на лівому березі річки Оскіл. Для неї це було складним рішенням. Але ситуація дещо погіршилася, тому довелося виїжджати.

Будь-яку евакуацію зараз складно проводити. Інколи трапляються випадки, коли російські дрони зі скидами "полюють" на автомобілі. Тоді доводиться маневрувати.

За 11 жовтня з Куп'янщини вдалося евакуювати 15 людей. А загалом за тиждень безпечно евакуювали з лівого берега Осколу близько 70 людей. Тут не враховані люди, які самостійно виїхали.

Саме зараз вирішила евакуюватися, бо вже страшно стало. Ситуація погіршилася. Вночі я взагалі не сплю. Напевно, вже десь два тижні не спала. До аптеки вже місяць не ходила, бо боюся. В нас тут було чотири магазини. Зараз залишилося два, які працюють,

– розповіла пані Надія.

Начальник сектору превенції Куп'янського РВ поліції Костянтин Домлін повідомив приблизні цифри, скільки зараз людей проживає на прифронтових територіях. Цифри змінюються, бо евакуація відбувається кожного дня. Куп'янська ОТГ – приблизно 6 – 6,5 тисячі людей, Кіндрашівська ОТГ – близько 2700 – 2800 людей, Курилівська ОТГ – близько 1600 людей, Петропавлівська ОТГ – близько 340 – 350 людей.