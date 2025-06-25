Група евакуйованих з Ірану українців прибула до Києва

В Україну автобусом прибули евакуйовані українці з Ірану. Це був завершальний етап спільної операції ГУР та МЗС.

Цього разу вдалося повернути 31 людину: 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУР та Суспільне.

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Як проходила евакуація з Ірану

Загалом з Ірану та Ізраїлю евакуювали 164 українці.

Це досить складна евакуація. Вона була здійснена у два етапи. Перший етап це був евакуація з Ізраїлю, тоді було вивезено загалом 176 громадян, 133 з них українці. З Ірану було вивезено 31 людину, теж вони всі українці,

– розповіла представниця ГУР Ольга Мосьондз.

Вона зауважила, що складність евакуації з Ірану була у тому, що там повністю відсутній Інтернет та зв'язок через обстріли, і це "було дуже стресово" для людей.

У️ ГУР розповіли, що після збору на території дипустанови групу українців доправили автобусом до ірансько-азербайджанського кордону. Потім був піший перехід з дітьми і валізами мостом через ріку Араксміж обома країнами.

Евакуація з Ірану / Фото ГУР

"Митниця Ірану та Азербайджану розділена мостом — річкою, яка впадає в Каспійське море. Він для вантажівок. Ми пішки йшли з дітьми і валізами до паспортного контролю та чекали кілька годин. Адже з закритої країни Іран не випускає нікуди своїх громадян, дуже неохоче – інших", — розповідала одна із жінок.

Після проходження митних процедур евакуйованих зустріла азербайджанська сторона, а згодом було забезпечено подальший повітряний транзит до Кишинева. Уже звідти людей доправили автобусом до Києва.

"Моя донька народилася в Україні. Ми переїхали до Ірану, коли їй було лише 5, молодший син ніколи не бачив країни, з якої ми походимо. Але обидва вони знають українську мову, мають вишиванки, та люблять вареники і борщ", – розповіла одна з евакуйованих.