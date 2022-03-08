Евакуація з Ірпеня триває: вже вдалося вивезти три тисячі людей
8 березня 2022 , 14:13Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Українським рятувальникам вдалося вивезти вже три тисячі людей з міста Ірпінь. Евакуація продовжується.
Рятувальники намагаються евакуювати у безпечне місце якнайбільше людей. Напередодні вночі тривали напружені бої в місті: окупанти буквально роблять з нього руїни.
Важливо Жахливі кадри зі зруйнованого Ірпеня показав німецький журналіст
Триває евакуація населення з міста Ірпінь до міста Києва. Допомогу надано майже 3 тисячам цивільних. Роботи проводяться і надалі,
– йдеться у повідомленні.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!