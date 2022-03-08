Евакуація з Ірпеня триває: вже вдалося вивезти три тисячі людей

Українським рятувальникам вдалося вивезти вже три тисячі людей з міста Ірпінь. Евакуація продовжується.

Рятувальники намагаються евакуювати у безпечне місце якнайбільше людей. Напередодні вночі тривали напружені бої в місті: окупанти буквально роблять з нього руїни.

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Триває евакуація населення з міста Ірпінь до міста Києва. Допомогу надано майже 3 тисячам цивільних. Роботи проводяться і надалі,

– йдеться у повідомленні.

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