У "Слузі народу" відповіли, чи планується евакуація Києва

Народна депутатка Олена Шуляк відповіла на чутки про евакуацію Києва. За її словами, підстав для евакуації киян зараз немає.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Олени Шуляк в ефірі "Ранок.Live".

Дивіться також Фахівці, які відновлюють Київ після обстрілів, отримають додаткову винагороду, – Кличко

Чи будуть евакуювати киян?

За словами Олени Шуляк, підстави для евакуації киян зараз немає.

Народна депутатка зазначила, що енергетики та комунальні служби поки справляються з навантаженням.

Вона підкреслила, що механізмів або сигналів, які б свідчили про необхідність негайної евакуації Києва, вона наразі не бачить. Обговорення таких сценаріїв, за її оцінкою, більше схожі на припущення, а не на рішення, що ґрунтуються на реальній оперативній ситуації.

Яка зараз ситуація в Києві?