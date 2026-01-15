У "Слузі народу" відповіли, чи планується евакуація Києва
- Олена Шуляк заявила, що підстав для евакуації Києва немає.
- Енергетики та комунальні служби справляються з навантаженням, і немає сигналів для негайної евакуації.
Народна депутатка Олена Шуляк відповіла на чутки про евакуацію Києва. За її словами, підстав для евакуації киян зараз немає.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Олени Шуляк в ефірі "Ранок.Live".
Чи будуть евакуювати киян?
Народна депутатка зазначила, що енергетики та комунальні служби поки справляються з навантаженням.
Вона підкреслила, що механізмів або сигналів, які б свідчили про необхідність негайної евакуації Києва, вона наразі не бачить. Обговорення таких сценаріїв, за її оцінкою, більше схожі на припущення, а не на рішення, що ґрунтуються на реальній оперативній ситуації.
Яка зараз ситуація в Києві?
Через російський терор Києва близько 400 багатоповерхівок залишаються без опалення, що загрожує гуманітарною катастрофою.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Києві до генераторів під'єднують цілі житлові будинки. Таких заходів вживають у найбільш проблемних з погляду енергопостачання районах міста.
Крім того, у багатоповерхівках Києва масово лопаються труби, заливаючи під'їзди водою, особливо в Солом'янському районі.