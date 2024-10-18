Забрав кота і кілька фотографій: щемливі кадри евакуації з Куп'янщини

До евакуації на Куп'янщині прикута вся увага волонтерів, поліції та громадських організацій. Людей евакуйовують з самого міста Куп'янськ та, особливо, з лівобережжя через загострення бойових дій. Люди беруть з собою маленькі сумки з речами, фотографії з дому та домашніх улюбленців.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що людей направляють спершу у відповідні пункти, де їм надають необхідну допомогу та речі. Після цього люди мають змогу поїхати в Харків або ж безкоштовними потягами в інші населені пункти України.

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Евакуація з Куп'янщини

За словами кореспондентки, загалом з Куп'янщини потрібно евакуювати приблизно 10 тисяч людей.

Кадри з евакуації дуже щемливі, адже люди намагаються "запакувати" своє життя у кілька сумок. Крім того, зараз вже настає похолодання, тому важливо брати з собою й теплі речі.

Щоразу, коли спілкуєшся з людьми, вони говорять "я забрав теплу куртку, кота чи собаку і кілька фотографій з дому". Саме це люди забирають і везуть з собою,

– зауважила Черненко.

Зараз під евакуацією є чотири громади Куп'янщини. Насамперед евакуація проводиться з лівого берега, адже там зона дуже небезпечна. Звідти повинні виїхати 4 тисячі людей.

Щемливі кадри евакуації з Куп'янщини / Фото 24 Канал

Крім того, кількість дітей, яку потрібно евакуювати становить 36 осіб. Ця цифра є невеликою, більшість дітей з сім'ями вже виїхали.

Через небезпеку, а саме постійні російські обстріли, неможливо, щоб автобуси з людьми виїжджали один за одним. Були випадки, коли автобуси потрапляли під обстріли, тоді гинули волонтери та цивільні люди.

Для евакуації людей з лівобережжя потрібно здійснити поїздку через переправу, яка також є ціллю для росіян.

Представник Координаційно-гуманітарного центру розповів, що ще однією проблемою є зв'язок, без якого часто немає комунікації з людьми на лівому березі. Через це часто людей потрібно евакуювати набагато більше, ніж є заявок. Також Центр закликає людей брати якомога менше речей, адже їх забезпечать базовими потребами, натомість місць в машинах обмаль.

Я закликаю людей виїжджати. Я розумію, що дім – це дуже важливо, але в кожен дім може прилетіти,

– сказав представник.

Кореспондентка також розповіла, що більшість людей, яких евакуйовують – це люди похилого віку від 70 років. Оскільки вони є маломобільними, волонтери та психологи їм щоразу допомагають з вантажами.

Людей, яких евакуювали, привозять у відповідні пункти. Після цього їх розселяють у Харкові, є і безкоштовні потяги, якщо людина хоче поїхати в інше місто України.

Звісно, що спершу людям потрібно оговтатись. У пунктах їх годують та надають найнеобхідніші речі, а саме ковдри, медикаменти, продуктові набори та корми для домашніх улюбленців,

– зазначила Черненко.

Евакуйовані мешканці Куп'янщини розповіли, що в їхніх домівках немає ні води, ні світла, ні газу. Росіяни ж здійснюють обстріли безперестанку.

Голова Харківської ОВА пояснив, що на лівобережжі вже не можливе надання соціальних послуг, тобто комунальні послуги, опалення, постачання води та тепла. Як тільки туди виїжджають українські ремонтні бригади, вони одразу потрапляють під російські обстріли.

Тиждень тому ми подали список населених пунктів, включно з Куп'янськом, щоб статус зони можливих бойових дій було змінено на зону активних бойових дій. Наразі чекаємо на рішення профільних міністерств,

– наголосив Олег Синєгубов.

Кореспондентка додала, що важливо евакуюватись саме зараз, адже на лівобережжі вже немає комунікації, погода стає несприятливою через похолодання, а річка Оскіл, яка є природним фактором, який зупиняє ворога, може замерзнути.

Цей період дуже складний. Однак життя та здоров'я є важливіші понад усе. Вчора у нас був рекорд – вдалось евакуювати 245 людей, 30 з них – діти,

– підкреслила Черненко.