Евакуація з Луганщини: 23 квітня намагатимуться забрати людей з 5 населених пунктів

У Луганській ОВА закликають жителів області терміново евакуюватись поки ще є така можливість. 23 квітня людей вивозитимуть з Лисичанська та Сєвєродонецька. Тмакож спробують потрапити до Рубіжного та Попасної.

Голова ОВА Сергій Гайдай розповів, що напередодні евакуації перешкоджали обстріли, проте десятки людей потрапили у безпечні місця.

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Місця зборів для евакуації:

Сєверодонецьк : проспект Хіміків, 28;

: проспект Хіміків, 28; Лисичанськ : ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС;

: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС; Попасна : вулиця Щербакова, 1-а;

: вулиця Щербакова, 1-а; Гірське : вулиця Гагаріна, 13а;

: вулиця Гагаріна, 13а; Рубіжне: вулиця Чехова, 11.

Сергій Гайдай наголосив: 23 квітня окупанти знову не обіцяють "режиму тиші".

Вони, напевно, отримують задоволення, коли відкривають вогонь по населених пунктах із людьми, тому роблять все, щоб вас не випускати. Рятуйтеся, допоки ми можемо вам допомогти,

– зазначив Гайдай.

За словами голови ОВА, щодня стає складнішим евакуювати людей, доставляти їжу та воду. Гайдай запевнив: у містах, куди переїдуть луганчани, буде значно безпечніше і всю необхідну допомогу нададуть волонтери.

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