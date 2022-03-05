Евакуація з Маріуполя: на Донеччині підтверджують "тишу", але досі йдуть бої на Запоріжжі

За посередництвом Червоного Хреста Україна домовилася із загарбниками про "зелений коридор", через який мають евакуювати мешканців Волновахи та Маріуполя до Запоріжжя. Однак там тривають бої.

Зараз українська сторона веде переговори зі стороною агресора щодо повного припинення вогню на заздалегідь домовленому маршруті. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Станом на 10:55 підтвердження тиші отримано на території Донецької області. Але! Далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точаться бої. Ведемо переговори із російською стороною про підтвердження режиму тиші по усьому маршруту евакуації мирного населення з Маріуполя,

– заявив Кириленко.

Також голова ОВА закликав громадян вірити лише офіційним джерелам інформації та пообіцяв оперативно інформувати про оновлення ситуації щодо евакуації.

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