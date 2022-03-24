Евакуація та мародери: поліція розповіла про ситуацію на Київщині
Поліція Київської області розповіла про оперативну ситуацію на Київщині за сьогоднішню добу.
Київська область продовжує чинити потужний спротив російським окупантам. Сьогодні, 24 березня, тривають бойові дії в Бучанскому районі області. Поліцейські фіксують наслідки артилерійських ударів окупанта.
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Поодинокі обстріли продовжуються на Фастівщині, там через російські війська страждає село Ясногородка. Мешканцям поліцейські передають гуманітарну допомогу, продукти харчування та речі першої необхідності тим, хто лишився в зоні бойових дій.
Загиблі та поранені через обстріли
У місті Калинівка внаслідок артобстрілу три людини отримали поранення, також є загиблі. Уламки снаряду потрапили в один із об’єктів цивільної інфраструктури.
Водночас внаслідок обстрілів Нових та Старих Петрівців, на щастя, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
24 березня у Вишгородському районі затримали двох мародерів, які з приватного будинку викрали зброю та цінності. А в Білій Церкві поліцейські задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних засобів.
У Фурсах на блокпості під час огляду водія правоохоронці виявили та вилучили в автомобілі гранату Ф-1.
Евакуювали 1300 людей
За минулу добу поліцейським Броварщини разом із представниками місцевої влади вдалось евакуювати з окупованих територій понад 1300 осіб.
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