"Евакуювали майже 800 людей": Меланія Трамп підсумувала операцію в Олешках

Гуманітарна операція в Олешках добігла кінця. Меланія Трамп висловила сподівання, що вона стане основою для встановлення стійкого миру між Україною і Росією.

У своєму дописі в соцмережі X перша леді подякувала Україні та Росії за співпрацю під час організації гуманітарного коридору. Вона уточнила, що режим припинення вогню завершився ввечері 1 листопада, як і передбачав узгоджений план.

Як Меланія Трамп прокоментувала операцію в Олешках?

За словами Меланії Трамп, гуманітарна операція "пройшла успішно". До регіону доставили необхідну гуманітарну допомогу. Крім того, вдалося евакуювати майже 800 людей.

Сподіваюся, що цей досвід стане основою для встановлення тривалого миру між двома країнами,

– додала перша леді США.

У попередньому дописі вона теж згадала про Олешки. За словами Трамп, припинення вогню в Олешках та прилеглих районах Херсонщини дозволило місцевим жителям "вільно переміщатися, отримувати продукти харчування, чисту воду, ліки та повернути собі відчуття гідності, не живучи під постійною загрозою обстрілів".

Нехай Олешки стануть відправною точкою для встановлення тривалого миру,

– зазначила Трамп.

Як проходила операція з порятунку цивільних

Режим тиші в Олешках та навколишніх населених пунктах розпочався о 03:00 27 жовтня. Фахівці провели розмінування під'їзних шляхів та привезли гуманітарні вантажі для приблизно 1700 мешканців, які тривалий час залишалися без продовольства і медикаментів.

Безпосередній виїзд цивільних стартував 30 жовтня за участі 25 спеціально підготовлених автобусів на 750 місць.

Людей, які вирішили повернутися на підконтрольну Україні територію, спочатку доправили до російської Анапи, звідки чотирма літаками перевезли до Білорусі, а далі автобусами доправили в Україну.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив, що за весь час дії перемир'я не було зафіксовано жодного обстрілу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення евакуаційної операції 31 жовтня.

Що передувало гуманітарній домовленості

Перемир'я в районі Олешок узгодили за посередництва Меланії Трамп після тривалих переговорів за участі українського омбудсмена.

Частина мешканців міста скористалася можливістю виїхати до Росії, тоді як деякі цивільні вирішили залишитися в окупованому населеному пункті.