У мережі писали про нібито вивезення росіянами людей з Олешок: що кажуть в Офісі омбудсмана

У мережі з'явилися повідомлення про нібито вивезення російськими військовими жителів Олешок у невідомому напрямку. В Офісі омбудсмана відповіли на такі вкиди.

Про це представники омбудсмена Дмитра Лубінця повідомили українським медіа, зокрема "Новини.LIVE".

Чи вивозять людей з Олешок?

Ми наразі не маємо підтвердження щодо таких дій з боку російської сторони,

– підкреслили в Офісі омбудсмана.

До цього у мережі ширилась інформація про те, що російські окупанти начебто вивозили людей з Олешок у невідомому напрямку без участі омбудсманів та їхніх команд.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що прямує на Херсонщину у межах гуманітарної місії, та закликав довіряти виключно офіційним джерелам.

Нагадаємо, 29 жовтня делегації представників України, США та Росії прибули до пункту відправлення гуманітарного вантажу в окуповані Олешки на Херсонщині. Задля забезпечення прозорості місії на місці працюють журналісти трьох країн. Саму доставку життєво необхідної допомоги до окупованого міста запланували на 30 жовтня.