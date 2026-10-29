"Грає на руку ворогу": Андрющенко попередив про загрозу тиші в Олешках

В окупованих Олешках на Херсонщині триває гуманітарна місія з вивезення місцевих жителів. Інформаційна тиша під час цієї операції несе значні ризики, оскільки ворог може використати її проти цивільних.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу заявив, що категорично виступає проти приховування дій окупантів.

Як росіяни порушують домовленості?

За його словами, щойно Україна починає дотримуватися інформаційної тиші, росіяни негайно порушують будь-які домовленості та діють виключно на власний розсуд.

З досвіду уже п'ятого року окупації і великих евакуацій: чим більше під час евакуаційних моментів інформаційної тиші, тим більше росіяни роблять те, що вони хочуть робити, а ми потім розводимо руками,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Спікер наголосив, що мовчання дозволить говорити ворожій пропаганді, тоді як першість у заявах дає вигіднішу позицію. Водночас головним завданням залишається порятунок українців, а підсумки операції підбиватимуть після її завершення 2 листопада.

Чому інформаційна тиша грає на руку ворогу: дивіться відео

За інформацією Центру вивчення окупації, в Олешках загарбники вже розгорнули пропагандистську кампанію. На території місцевої лікарні окупаційна адміністрація залякує містян, які планують виїхати на вільну територію, погрожуючи їм фільтрацією та арештами.

Крім того, російські військові цинічно використовують режим припинення вогню у власних цілях. Вони стягують нові підрозділи й додатково мінують території довкола Олешок, що загрожує посиленням репресій після згортання місії.

Що відомо про провокації ворога

Андрющенко навів як приклад порятунок людей з "Азовсталі", коли заклики до мовчання обернулися арештами десятків українців після фільтрації. Схожа ситуація сталася і в Маріуполі, де цивільних замість виїзду в Україну примусово вивозили до російського Ростова-на-Дону.

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко пояснював, що через присутність окупантів і нерозірвані снаряди гуманітарна місія в Олешках несе суттєві ризики для цивільних та евакуаційних команд.