Меланія Трамп зробила заяву про війну в Україні

31 жовтня завершилася евакуація людей з окупованих Олешок, які місяцями потерпали від голоду. Меланія Трамп заявила, що ця операція з порятунку може стати надією для завершення війни.

Перша леді США опублікувала допис у соцмережі "Х", у якому згадала про операцію в Олешках.

Що сказала Меланія Трамп про війну?

Меланія Трамп наголосила, що евакуація Олешок може стати передвісником стійкого і всеосяжного миру.

Вона також висловила сподівання, що спільними зусиллями вдасться побудувати мирний світ із кращим майбутнім для дітей.

Надія на стійкий мир. Олешки доводять, що людяність може бути сильнішою за війну. Разом ми можемо побудувати мирну планету – світ із надією та перспективами для наших дітей,

– написала перша леді США.

Трамп репостнула допис українського омбудсмана Дмитра Лубінця, у якій він висловлює подяку їй за допомогу у порятунку жителів Олешок.

Нагадаємо, 23 жовтня Білий дім повідомив, що Україна та Росія погодилися на тимчасове припинення вогню в Олешках. Домовленостей вдалося досягти за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Мешканцям Олешок доставили гуманітарну допомогу. Охочим виїхати допомогли евакуюватися до України або Росії.

Найстаршому евакуйованому до України – 94 роки, а наймолодшому – трохи більше року.

Зауважимо, що режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада.