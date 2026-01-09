Застрягли на 3 тижні: розвідник поділився історією надскладної евакуації поранених з "нуля"

На півночі Харківщини розвідники працюють на самому нулі під постійним наглядом дронів. Через це евакуація поранених інколи перетворюється на багатоденну операцію.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу розповіла про роботу розвідки 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. За її словами, розвідник із позивним Санітар поділився історією евакуації, яка перетворилася на багатотижневе утримання позиції.

Як розвідники евакуюють поранених з нуля на Харківщині?

Черненко уточнила, що цю історію розповів розвідник 58 окремої мотопіхотної бригади з позивним Санітар. За її словами, він працює на самому нулі й бере участь в евакуації поранених та виведенні бійців із позицій, коли це стає можливим.

На півночі Харківщини будь-яка евакуація з "нуля" може затягнутися на дні. Під постійним наглядом дронів навіть короткі відрізки часто доводиться проходити пішки. У таких умовах група інколи не лише забирає поранених, а й змушена залишатися на позиції, щоб утримати рубіж.

Для противника немає різниці 200 чи 300. Це як приманка, вони знають, що ми за ними прийдемо,

– сказав Санітар.

Він пояснив, що найнебезпечніше починається саме під час виходу на евакуацію. У цей момент підключаються FPV, скиди й артилерія, а небо швидко заповнюється дронами. Через це вивести всіх хочеться, але інколи це просто неможливо.

Задача була тільки забрати їх, але так вийшло, що застрягли ми там на три тижні, навіть більше,

– розповів розвідник.

За його словами, техніка не могла під'їхати через дрони. Під час утримання позиції їжу, воду та боєкомплект скидали з безпілотників. Спроби заміни зривалися, бо машини розбивали ще в дорозі. Вийти вдалося тоді, коли погода на короткий час зменшила активність дронів.

Як росіяни штурмують позиції і чому розвідці доводиться триматися до кінця?

Після виходу на позицію, за словами Санітара, противник почав тиснути майже без пауз. Росіяни намагалися не просто зайти, а одразу закріпитися, тому під час таких епізодів розвідці доводиться тримати рубіж довше, ніж планувалося. Через це група, яка зайшла за пораненими, фактично перейшла в режим оборони.

Вони йдуть зі щитами. Ззаду за штурмовою групою ідуть люди з лопатами, з ломами, вони йдуть окопуватись,

– розповів Санітар.

Він додав, що такі групи заходять із розрахунком на закріплення будь-якою ціною, і питання повернення для них не є визначальним. У таких умовах розвідникам доводиться робити все одразу: перевіряти підходи, мінувати маршрути, працювати як сапери й тримати контроль над позицією, поки не з'явиться можливість вийти.

Його розповідь максимально спокійна, хоча він говорить про дуже складні речі,

– зазначила Анна Черненко.

Вона підкреслила, що ця історія показує, як дрони змінили війну і чому операції, які раніше займали години, тепер тягнуться днями й тижнями. Саме тому розвідці доводиться частіше працювати вночі, коли є шанс зменшити ризик від FPV і спостереження з повітря.

