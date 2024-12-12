Росіяни пиячать та мародерять в очікуванні евакуації з сирійських баз, – ГУР

Залишки військового контингенту Росії з найвіддаленіших регіонів Сирії стягуються до морської та авіаційної баз у Тартусі і Хмеймімі. Там російські солдати очікуватимуть свого евакуаційного рейсу.

Здебільшого в очікуванні евакуації росіяни пиячать та мародерять. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Що відомо про евакуацію російських солдатів та техніки в Сирії

За даними ГУР, між Хмеймімом та російськими аеродромами щодня курсує по 4 – 5 військово-транспортних літаків.

Для вивезення озброєння та військової техніки із Сирії до бази в Тартусі також продовжують перехід кораблі Росії "Іван Ґрєн" та "Алєксандр Остраковскій". Наразі вони перебувають у Норвезькому морі, а за кілька днів запланований їхній прохід протокою Ла-Манш.

Окрім цього, до сирійського порту рухається російський суховантаж "Sparta", що вийшов з міста Балтійськ. Водночас судно "Sparta 2", яке вийшло із Санкт-Петербурга, планують залучити для вивозу військової техніки з арабської республіки.

Зазначимо, що командувач російськими військами генерал-полковник Алєксандр Чайко наказав ремонтувати військову техніку, що була вивезена із Сирії.