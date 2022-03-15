Евакуація на Сумщині розпочалася: колона виїхала з Лебедина, Тростянця й Конотопа

Евакуація мирних жителів з Сумщини розпочалася. Колони авто змогли виїхати з Лебедина, Тростянця й Конотопа.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Наразі окупанти дотримуються тиші.

Увага В Україні 15 березня відкривають 9 гуманітарних коридорів

Евакуація 15 березня з районів Сумщини, де ворог наразі завдає найбільших ударів, розпочалась за напрямками:

Лебедин – колона виїхала з міста.

У Тростянці також рушила з місця відправлення.

У Конотопі – виїжджатиме з хвилини на хвилину.

Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук про гуманітарні коридори 15 березня