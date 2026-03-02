Заблоковані у країнах Близького Сходу: чи готується евакуація українських громадян

Внаслідок ескалації конфлікту Ірану та США цивільні громадяни України опинились заблокованими у країнах Близького Сходу. Київ вже опрацьовує питання евакуації людей.

Відповідні заходи координують МЗС та розвідка, повідомив під час спілкування із журналістами Володимир Зеленський.

Чи планується евакуація громадян України з країн Близького Сходу?

За словами президента, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Головного управління розвідки Олег Іващенко активно займаються організацією евакуації громадян України із країн Близького Сходу.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга цим займається. Вчора була його доповідь і сьогодні зранку була друга його доповідь, а також Іващенка – керівника Головного управління розвідки. Всі розвідки, Міністерство закордонних справ займаються цим,

– наголосив президент.

Водночас він додав, що українська влада відстежує всі звернення та координує дії, спрямовані на допомогу українським громадянам.

У МЗС звернулись до українців в ОАЕ та Бахрейні