У Київ прибули евакуйовані громадяни з Лівану, де триває операція Ізраїлю

У Київ 2 жовтня прибули евакуйовані українці та іноземці з Лівану, де зараз тривають бої між "Хезболлою" та Ізраїлем. Громадяни приїхали в українську столицю автобусом.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Евакуація цих громадян в Україну відбулася за сприяння МЗС та ГУР.

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Як почуваються громадяни, яких евакуювали з Лівану

Голова громади українців Лівану Ірина Висота-Жарамані розповіла журналістам, що добиралася до Києва майже добу. Адже рейс з Лівану переносили через небезпеку для польотів.

У Лівані зараз дуже небезпечно, вибухи лунають по всій країні. Б'ють точково. Люди тікають у гори, переховуються там. Школи й університети не працюють. Там повністю усе забите біженцями,

– сказала вона.

Жінка також підкреслила, що люди чекають, що якось розв'яжеться дипломатично це питання, але поки надії немає.

Водночас Ірина Висота-Жарамані зауважила, що після того, як її групі вдалося вирватися з Лівану, вже незабаром аеропорт у Бейруті закрили, а польоти припинилися на невизначений час.

Самі українці привезли на Південний вокзал у Києві.

Евакуйовані громадяни з Лівану прибули в Київ / Фото Суспільного

За словами українки, евакуація була організована на високому рівні. Жінка підкреслила, що всі структури й держава Україна спрацювали на найвищому рівні.

"Усі дуже вдячні, усім, хто це організував, нашому посольству у Лівані й нашій розвідці… Люди вражені, що попри те, що в Україні йде також війна, евакуацію організували безплатно", – зауважила Ірина.

Лідер української громади в Лівані повідомила, що особи, евакуйовані з Лівану, залишаться в Україні в осяжному майбутньому. Деякі з евакуйованих висловили сильне бажання повернутися на батьківщину.

Зокрема, одна українка повідомила, що планує повернутися до рідного міста Харкова. Тим часом Ірина, лідер громади, повідомила про свій намір поїхати до Обухова, щоб відвідати своїх батьків.

До слова, загалом з Лівану було евакуйовано 179 осіб, серед яких 134 громадянина України та 45 іноземців. Серед українських евакуйованих – 112 дорослих та 22 дитини.