Скільки українців не можуть зараз виїхати з Сектору Гази: посол назвав точну цифру

Через війну між Ізраїлем і ХАМАС українці, які перебувають у Секторі Гази, не можуть наразі покинути територію і повернутися на батьківщину. Зокрема, евакуація з палестинського анклаву так і не розпочалася.

Про це в ефірі телемарафону розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Водночас дипломат сподівається, що евакуація відбудеться найближчим часом, інформує 24 Канал.

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Скільки українців лишилося у Газі

Корнійчук зауважив, що наразі з Сектору Гази хочуть виїхати 357 українців. Однак кількість наших громадян, які хочуть евакуювати з регіону, постійно зростає.

На жаль, з ними періодично втрачають зв'язок. Зараз зв'язок є,

– розповів посол.

Він наголосив, що про українців, які виявили бажання евакуюватися, подають оновлені списки Ізраїлю, Єгипту, а також координаторам зі Сполучених Штатів. Водночас Україна подає списки громадян Молдови й Болгарії, які попросили нашу державу про евакуацію молдаван та болгар.

"Тривожні сигнали надходять насамперед від єгипетської сторони, яка говорить про те, що ХАМАС не зацікавлений в евакуації й люди залишаються під обстрілами", – розповів Корнійчук.

Дипломат також зазначив, що зараз є 6 тисяч іноземних громадян, які подали заявки на евакуацію з Сектору Газа. Крім того, він підкреслив, що кількість загиблих українців у Секторі Гази постійно зростає.

Яку кількість українців вдалося нещодавно евакуювати

Посол також розповів, що посольству України в Ізраїлі вдалося нещодавно евакуювати ще 540 наших громадян. А всього з часу повномасштабного теракту виїхало близько 4 тисяч українців.

Аеропорт "Бен-Гуріон" (міжнародне летовище у Тель-Авіві – 24 Канал) працює у звичайному режимі. Багато відмов іноземних компаній на роботу. Саме тому люди скористалися тими евакуаційними рейсами, які запропонувало посольство,

– наголосив дипломат.

Водночас він пояснив, що звідти відбулися чотири евакуаційні рейси до Румунії. Зрештою українці платили за евакуаційний квиток "за собівартістю".

В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців