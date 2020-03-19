Евакуація через коронавірус: Україна 19 березня прийме 45 авіарейсів

Триває евакуація українців з різних країн світу. На 19 березня заплановані 45 авіарейсів. Додому повернуть українців із 10 країн світу. Відомий також розклад поїздів із Польщі на 20 березня.

Україна продовжує повертати свої громадян спецрейсами з усіх куточків світу.

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Відповідно до інформації Міністерства інфраструктури на 19 березня заплановані такі рейси:

30 рейсів з Шарм-ель-Шейха, Єгипет;

5 – з Хургади, Єгипет;

по одному рейсу з таких міст: Амстердам, Брюссель, Тель-Авів, Дубаї, Веце (Німеччина), Франкфурд-Хан (Німеччина), Будапешт, Дублін, Відень і Ла-Романа (Домініканська Республіка).

Хто виконуватиме рейси:

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України";

Fly Dubai;

"Джоніка";

Ryanair;

SkyUp Airlines;

"Азур Ейр Україна";

"Роза Вітрів".

Розклад поїздів з Польщі на 20 березня

На 20 березня відкритий продаж квитків на чотири спецпотяги з Польщі. Квитки можна придбати лише на сайті Укрзалізниці.

Номери рейсів та час відправлення з Перемишля до Києва:

№717/718: з Перемишля виїжджає о 02:30, у Києві – о 10:30;

№709/710: з Перемишля курсуватиме о 10:18, до Києва прибуде о 19:26;

№716/715: з Перемишля відбуває о 13:10, у Києві – 22:17;

№706/705: виїзд з Перемишля о 15:45, до Києва прибуває о 00:46.

Що відомо про поточну ситуацію? Станом на 18 березня в Україну повернулися понад 19 тисяч українських громадян. Водночас прикордонники через закриття кордонів для іноземців не пустили в Україну 40 громадян зарубіжних держав.

Основне про коронавірус в Україні

Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом . Два з них – летальні.

. Два з них – летальні. З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців , а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення .

, а з 17 березня . Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.



Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу​