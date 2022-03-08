Евакуаційна колона з Сум вже заїхала на Полтавщину

Мешканців Сум вдалося евакуювати у безпечне місце. Близько 12:45 8 березня колона з автобусами в'їхала у Полтавську область.

Мирних мешканців евакуювали через "зелений коридор". Перед тим Україна зверталася до Росії з вимогою не стріляти в автобуси з цивільними.

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Зауважимо, перша колона автобусів відправилася з Сум близько 9 години ранку. Друга колона рушатиме о 13:00. Окупанти обіцяли, що не будуть стріляти до 21:00. Також у місто відправили 20 тонн гуманітарної допомоги.

Колона автобусів з людьми прибула у Полтавську область: відео

За словами Володимира Зеленського, терористи перетворюють Сумську область на пекло. Уночі проти 8 березня вони завдали авіаудари по області. Відомо, що загинула 21 людина, серед яких є 2 дітей.

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