Евакуаційна колона з Ворзеля вже у Білогородці: близько 100 людей вже в безпеці

Вже четвертий тиждень ворог гатить по наших мирних містах. До їх списку увійшло й селище Ворзель. На щастя, сьогодні була успішно здійснена евакуація близько ста людей з Ворзеля. Наразі людей привезли до Білогородки.

Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації. Зазначається, що людей евакуйовують до Києва.

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Влада України продовжує евакуацію людей на Київщині, де окупанти нещадно бомбардують цивільні будинки та вбивають мирних жителів. Так, зранку, 21 березня, було оголошено кілька напрямків для евакуації місцевих автобусами.

Сьогодні була здійснена евакуація зі селища Ворзель Київської області. Наразі людей привезли в село Білогородка. Проте прямує евакуаційна колона аж до Києва.

У телеграм-каналі зазначили, що люди у безпеці. Усім надано першу медичну допомогу, а також гуманітарну.

Фото з евакуації мешканців Ворзеля:

Відео з евакуації:

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