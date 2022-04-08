Евакуаційні потяги, які були заблоковані через авіаудар біля Барвінкового, продовжили рух

7 квітня російські війська обстріляли єдиний підконтрольний Україні залізничний виїзд зі Слов'янська, Краматорська та Лимана. Йдеться про шляхопровід біля станції Барвінкове (Донецька залізниця).

Як наслідок – тимчасово були заблоковані три евакуаційні поїзди. Втім, вже зараз вони продовжили свій рух. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Деталі тут Три евакуаційні потяги заблоковані на Донбасі через обстріл окупантів

Потяги продовжили рух: постраждалих немає

За словами Кириленка, потяги перебувають на безпечній відстані від епіцентру авіаудару та прямують за визначеним маршрутом.

Продовжили рух три евакуаційні потяги, які були заблоковані через авіаудар російської авіації по шляхопроводу в районі станції Барвенкове,

– написав він.

Також очільник Донецької ОВА повідомив, що серед пасажирів поранених та постраждалих немає.

Крім того, Кириленко нагадав, що щодня з Донеччини відправляються залізницею евакуаційні потяги, які вивозять жителів Донеччини та Луганщини до західних областей України. Наразі ними вже скористалося понад 170 тисяч українців.

Верещук просить мешканців Донеччини та Луганщини евакуюватися

Російські війська зосереджуються на Донеччині та Луганщині, тому мешканцям настійливо радять негайно евакуюватися, поки є така можливість. Зокрема, із таким закликом звернулася віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Вона зауважила, що не потрібно чекати, поки бойові дії "підійдуть" до вашого міста. Варто якнайшвидше виїхати, щоб не стати жертвами ворога.